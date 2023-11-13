Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan didampingi Ketua Persit KCK Daerah Jaya Ririx M. Hasan dan pengurus, menghadiri acara pelepasan barang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina, bertempat di Lantai Dasar Gedung E Mabesad Jl.Veteran No.5 Jakarta Pusat. Rabu (8/11/2023).

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., didampingi Ketua Umum Persit KCK Evi Agus Subiyanto memimpin penyerahan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat palestina.

Kasad menyampaikan terimakasih kepada seluruh prajurit jajaran TNI AD yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara di Palestina, Selanjutnya mengenai mekanisme pengiriman diatur pemerintah atau langsung kita bawa dengan menggunakan Hercules.

Mudah-mudahan apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk masyarakat Palestina. Dalam bantuan ini terdiri dari makanan, minuman, pakaian, selimut juga obat-obatan.

Semuanya kebutuhan mulai dari orang dewasa sampai anak-anak (bayi), kita kirim kesana, mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa bermanfaat", pungkas Bapak Kasad.

Hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan, Para Pejabat Mabesad, Para Kabalakpus, Ketua Umum Persit KCK dan Jajaran, PJU Kodam Jaya dan para Komandan Satuan Jajaran Kodam Jaya.

(MPI)