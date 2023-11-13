Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman (kiri) memberikan peta jalan OJK kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Gedung Four Season, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

OJK resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/fintech P2P Lending) 2023-2028 untuk mendorong kontribusi industri fintech dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang akan meningkatkan perekonomian nasional.

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)