...

Roadmap Fintech P2P Lending untuk Mendorong Perekonomian Nasional

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 13 November 2023 18:42 WIB
OJK resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
OJK resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
A A A

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman (kiri) memberikan peta jalan OJK kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Gedung Four Season, Jakarta, Jumat (10/11/2023). 

 

OJK resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/fintech P2P Lending) 2023-2028 untuk mendorong kontribusi industri fintech dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang akan meningkatkan perekonomian nasional. 

 

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini