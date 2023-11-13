Penjaga gawang Timnas Indonesia Ikram Al Giffari (atas, ketiga kiri) menghibur rekan-rekannya usai menahan imbang Timnas Panama dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/11/2023). Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tertinggal lebih dulu di babak pertama. Namun, tandukan Arkhan Kaka di menit ke-54 berhasil menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari kekalahan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)