Timnas Indonesia U-17 Tahan Imbang Timnas Panama U-17

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 13 November 2023 23:17 WIB
Timnas Indonesia U-17 tahan imbang Timnas Panama U-17 dengan skor 1-1.
Timnas Indonesia U-17 tahan imbang Timnas Panama U-17 dengan skor 1-1.
Penjaga gawang Timnas Indonesia Ikram Al Giffari (atas, ketiga kiri) menghibur rekan-rekannya usai menahan imbang Timnas Panama dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/11/2023). Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. 

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tertinggal lebih dulu di babak pertama. Namun, tandukan Arkhan Kaka di menit ke-54 berhasil menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari kekalahan.

 

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

