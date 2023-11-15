...

Timnas Indonesia U-17 Bisa Lolos 16 Besar, Ini Syaratnya

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 19:08 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan resmi di Stadion Gelora Sepuluh November, Surabaya.
Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan resmi di Stadion Gelora Sepuluh November, Surabaya.
A A A

Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan resmi di Stadion Gelora Sepuluh November, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023). Latihan tersebut untuk memantapkan strategi menghadapi Timnas Maroko dalam babak penyisihan Piala Dunia U-17 2023 grup A pada Kamis (16/11). 

 

Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – ke babak berikutnya di Piala Dunia U-17 2023.

 

Timnas Indonesia U-17 saat ini duduk di peringkat ketiga Grup A Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka dan kolega mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang kontra Ekuador U-17 (1-1) dan Panama U-17 (1-1).

 

Maroko U-17, sang lawan, berada satu peringkat di atas Timnas Indonesia U-17. Singa Atlas Muda – julukan Timnas Maroko U-17 – berhasil mengoleksi tiga poin dari satu kemenangan dalam dua pertandingan.

 

Oleh karenanya, Timnas Indonesia U-17 wajib meraih tiga poin penuh untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Hasil imbang masih bisa meloloskan Timnas Indonesia U-17 sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik, namun itu akan sangat berisiko.

 

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym.

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Cari Berita Lain Di Sini