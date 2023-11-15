Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan resmi di Stadion Gelora Sepuluh November, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023). Latihan tersebut untuk memantapkan strategi menghadapi Timnas Maroko dalam babak penyisihan Piala Dunia U-17 2023 grup A pada Kamis (16/11).

Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – ke babak berikutnya di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 saat ini duduk di peringkat ketiga Grup A Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka dan kolega mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang kontra Ekuador U-17 (1-1) dan Panama U-17 (1-1).

Maroko U-17, sang lawan, berada satu peringkat di atas Timnas Indonesia U-17. Singa Atlas Muda – julukan Timnas Maroko U-17 – berhasil mengoleksi tiga poin dari satu kemenangan dalam dua pertandingan.

Oleh karenanya, Timnas Indonesia U-17 wajib meraih tiga poin penuh untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Hasil imbang masih bisa meloloskan Timnas Indonesia U-17 sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik, namun itu akan sangat berisiko.

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym.

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)