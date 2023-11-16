...

Jelang HUT MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo Tanam Langsung Pohon Tabebuya di RPTRA Kebon Sirih

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 19:31 WIB
Menjelang HUT ke-34, MNC Group melalui MNC Peduli melakukan penataan lingkungan di kawasan Kebon Sirih.
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo (tengah) menanam langsung pohon Tabebuya di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

 

Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-34, MNC Group melalui MNC Peduli melakukan penataan lingkungan di kawasan Kebon Sirih. Usai dilakukan pembuatan vertical garden, penanaman tanaman rambat, pembuatan mural, dan pengecatan trotoar, kali ini dilakukan penanaman pohon Tabebuya.

 

Kegiatan penanaman pohon ini dipimpin langsung oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo didampingi oleh empat Miss Indonesia dari berbagai periode. Ada Carla Yules, Audrey Vanessa, Natasha Mannuela dan Amanda Zevannya. Selain itu, turut hadir Camat Menteng Suprayogi dan Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo.

(Aldhi Chandra Setiawan)

