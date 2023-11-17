...

Barang Bukti Dugaan Uang Suap Hasil OTT Kajari Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 08:54 WIB
Petugas menunjukkan barang bukti uang suap hasil OTT Kajari Bondowoso.
Petugas menunjukkan barang bukti uang suap disaksikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan (kedua kiri) dan Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro pasca terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023). 

 

Dalam OTT tersebut tim penyidik KPK menahan 4 orang yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso Alexander Silaen, dan dua orang swasta Pengendalai CV Wijaya Gemilang (WG) Yossy S Setiawan serta Andhika Imam Wijaya dengan barabng bukti uang senilai Rp475 juta, yang diduga sebagai suap untuk menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah Holtikultura di Bondowoso. 

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

