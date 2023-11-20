Founder of Indonesian Masters Jimmy Masrin (kiri) bersama Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (kedua kiri) dan Chairman PT Tunas Niaga Energi (TNE) Jubilant Arda Harmidy (kanan) memberikan piala kepada pegolf India Gaganjeet Bhullar (kedua kanan) usai memenangi turnamen golf BNI Indonesian Masters 2023 presented by Tunas Niaga Energi di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Gaganjeet Bhullar berhasil menjadi juara pertama dengan hadiah uang sebesar 270.000 dolar AS, diikuti juara kedua pegolf India Karandeep Kochhar, juara tiga pegolf Australia Ben Campbell, pegolf Spanyol David Puig serta pegolf Korea Selatan Kyojung Moon.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)