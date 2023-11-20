Grup musik HiVi! turut memeriahkan puncak acara GISCUP 10 yang berlangsung di Global Islamic School, Condet, Jakarta Minggu (19/11/2023).

GISCUP sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Global Islamic School. Pada tahun ini GISCUP mengusung tema Unity In Diversity.

Grup musik yang beranggotakan Neida Aleida, Ilham Aditama, dan Febrian Nindyo itu sukses memberikan penampilan penutup acara tersebut.

Meski manggung di siang bolong tak menurutkan semangat siswa-siswi dan para guru untuk ikut bernyanyi di tengah lapangan.

Selama satu jam HiVi membawakan beberapa lagu andalannya seperti, Pelangi, Remaja, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi hingga Mata ke Hati.

(Aldhi Chandra Setiawan)