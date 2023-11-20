...

Si Cantik Rachel Manroe Luncurkan Single Terbaru Mana Bisa

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 20 November 2023 16:00 WIB
Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa.
Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa.
Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa.
Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa.
Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa.
A A A

Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (20/11/2023).

 

Dikenal oleh pendengar Musik Tanah Air sebagai juara The Next Indonesian Big Star dan single pertama yang berjudul Ketika Harus Memilih, Rachel Manroe hadir dengan single terbaru, Mana Bisa.

 

Dengan nada yang easy listening, Rachel ingin single terbarunya ini bisa didengar oleh pecinta musik Indonesia dalam keadaan apa pun, bukan hanya dalam keadaan galau.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Cari Berita Lain Di Sini