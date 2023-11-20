Penyanyi Rachel Manroe berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Mana Bisa dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dikenal oleh pendengar Musik Tanah Air sebagai juara The Next Indonesian Big Star dan single pertama yang berjudul Ketika Harus Memilih, Rachel Manroe hadir dengan single terbaru, Mana Bisa.

Dengan nada yang easy listening, Rachel ingin single terbarunya ini bisa didengar oleh pecinta musik Indonesia dalam keadaan apa pun, bukan hanya dalam keadaan galau.

(Aldhi Chandra Setiawan)