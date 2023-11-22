...

Agus Subiyanto Resmi Terima Jabatan Panglima TNI Menggantikan Yudo Margono

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 18:11 WIB
Jenderal Agus Subiyanto resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersalam komando dengan TNI Laksamana TNI Yudo Margono usai serah terima jabatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (22/11/2023). 

 

Jenderal Agus Subiyanto resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

 

Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan Panglima TNI sebelumnya. Agus juga menyampaikan visi misinya untuk membawa TNI.

(Aldhi Chandra Setiawan)

