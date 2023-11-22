Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersalam komando dengan TNI Laksamana TNI Yudo Margono usai serah terima jabatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Jenderal Agus Subiyanto resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan Panglima TNI sebelumnya. Agus juga menyampaikan visi misinya untuk membawa TNI.

(Aldhi Chandra Setiawan)