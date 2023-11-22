...

Rapat TPN Ganjar-Mahfud Fokus Persiapkan Kampanye

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 19:35 WIB
Rapat memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye.
Rapat memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye.
Rapat memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye.
Rapat memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye.
Rapat memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berbincang dengan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid saat menghadiri rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023). 

 

Rapat ini dihadiri Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).  Adapun yang terlihat hadir di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono, Andika Perkasa, TGB. HM Zainul Majdi.

 

“Kita ingin memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye ini kita sudah berjalan dengan baik, sistematis, mungkin agenda yang paling utama itu, disamping juga agenda-agenda yang lain,” kata Mardiono di Gedung TPN.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini