Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berbincang dengan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid saat menghadiri rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Rapat ini dihadiri Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Adapun yang terlihat hadir di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono, Andika Perkasa, TGB. HM Zainul Majdi.

“Kita ingin memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye ini kita sudah berjalan dengan baik, sistematis, mungkin agenda yang paling utama itu, disamping juga agenda-agenda yang lain,” kata Mardiono di Gedung TPN.

(Aziz Indra)