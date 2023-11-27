Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tengah) bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindung Konsumen OJK Friderica Widayasari (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara (kedua kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (kanan) mengikuti jalan santai di Jakarta, Sabtu (25/11/2023). Acara jalan santai tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT OJK ke-12 yang mengambil tema 'Mengabdi Membangun Negeri". ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)