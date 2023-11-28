Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh, Selasa (28/6/2023). Pasangan Ganjar-Mahfud memilih memulai kampanye di Sabang Provinsi Aceh dan Merauke Provinsi Papua.

Meskipun berada di tempat terpisah, Ganjar memilih di Merauke, dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur.

Paslon nomor 3 ini berkomitmen memajukan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pembangunan di desa dan di kota, maupun dari ujung barat hingga ujung Timur Indonesia.

(MPI)