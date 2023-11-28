...

Foto-Foto Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD Kampanye Perdana di Sabang Aceh

MPI, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 13:26 WIB
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh.
A A A

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD saat kampanye perdana di Sabang provinsi Aceh, Selasa (28/6/2023). Pasangan Ganjar-Mahfud memilih memulai kampanye di Sabang Provinsi Aceh dan Merauke Provinsi Papua.

 

Meskipun berada di tempat terpisah, Ganjar memilih di Merauke, dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur.

 

Paslon nomor 3 ini berkomitmen memajukan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pembangunan di desa dan di kota, maupun dari ujung barat hingga ujung Timur Indonesia.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Cari Berita Lain Di Sini