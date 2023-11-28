...

Anggota DPR Vita Ervina Diperiksa KPK Terkait Syahrul Yasin Limpo

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 22:46 WIB
Vita Ervina diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Vita Ervina diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
A A A

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Vita Ervina (tengah), menjawab singkat pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/11/2023). 

 

Vita Ervina diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dimana uang korupsi tersebut diduga mengalir ke Komisi IV, menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di Rumah Dinas Vita, Kompleks Perumahan DPR Kalibata, Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini