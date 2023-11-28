Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Vita Ervina (tengah), menjawab singkat pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Vita Ervina diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dimana uang korupsi tersebut diduga mengalir ke Komisi IV, menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di Rumah Dinas Vita, Kompleks Perumahan DPR Kalibata, Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)