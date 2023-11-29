Puluhan ribu warga dengan penuh antusias menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini dilakukan dalam acara megah, "Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud," yang diselenggarakan oleh KawanJuangGP di Lapangan Baru Jati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (28/11/2023).

Acara yang menggema dengan keceriaan ini diramaikan oleh penampilan panggung spektakuler dari D'Gampangan, NDX AKA, Tipe-X, dan sejumlah penampilan memukau lainnya.Pelantun lagu “Rambut Putih”, NDX AKA, sempat menyampaikan harapan terbaiknya kepada dwi tunggal tersebut untuk masa depan Indonesia.

“Kami doakan yang terbaik untuk pak Ganjar Pranowo dan pak Mahfud di tahun 2024 nanti,” ucap NDX AKA.

Pengurus KawanJuangGP Kabupaten Bandung, Ema Rachmawati, mengukapkan bahwa Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud bukan hanya sebagai acara konser biasa namun menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan dari masyarakat Kabupaten Bandung.

"Euforia dan semangat yang luar biasa terasa di antara warga Kabupaten Bandung hari ini. Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud bukan hanya sebatas hiburan, namun juga menjadi momentum penting di mana puluhan ribu warga bersatu dalam mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin bangsa. Ini adalah bukti nyata kesatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan perubahan positif bagi Indonesia,” ucap Ema.

Acara juga terdapat Distro Ganjar, tempat di mana warga dengan antusias membeli merchandise KawanJuangGP sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pasangan calon tersebut. Distro Ganjar turut meramaikan acara dengan produk-produk berkualitas tinggi yang mendapat apresiasi positif dari pengunjung. Salah seorang warga, Benard, yang berkunjung ke stand Distro Ganjar dan sempat membeli beberapa merchandise ala Ganjar Pranowo.

"Saya membeli beberapa buah tangan buat saya sama teman-teman saya kaya topi dan jaket Ganjar ini, designnya keren, dan masuk buat style saya,” ungkap Benard.

Deklarasi yang dilakukan oleh warga Kabupaten Bandung dalam acara ini, mencerminkan untuk semakin berkembangnya basis dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Barat, memberikan momentum positif menuju Pemilihan Presiden 2024.