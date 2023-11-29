Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasyid (ketiga kanan) menerima surat sikap politik dari Ketua Umum Forum komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Sahat Saragih saat digelarnya deklarasi dukungan ke Capres dan cawapres nomor urut 3 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Dukungan FKLPDK itu dideklarasikan dan dihadiri hampir 1000 orang pengurus dan kader utama Forum tersebut. Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 merupakan keputusan dari hasil diskusi dan hasil renungan suci pengurus pusat, pengurus daerah di 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota dari FPLPDK untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

(Arif Julianto/okezone)