Migrasi Dukungan dari Prabowo Beralih ke Ganjar-Mahfud

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 15:26 WIB
Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasyid (ketiga kanan) menerima surat sikap politik dari Ketua Umum Forum komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Sahat Saragih saat digelarnya deklarasi dukungan ke Capres dan cawapres nomor urut 3 di Jakarta, Selasa (28/11/2023). 

 

Dukungan FKLPDK itu dideklarasikan dan dihadiri hampir 1000 orang pengurus dan kader utama Forum tersebut.  Migrasi dukungan dari Prabowo dan beralih mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 merupakan keputusan dari hasil diskusi dan hasil renungan suci pengurus pusat, pengurus daerah di 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota dari FPLPDK untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

(Arif Julianto/okezone)

