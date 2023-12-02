...

Reaksi Kiper Timnas Jerman Juara Piala Dunia U-17 Kalahkan Prancis

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 22:38 WIB
Timnas Jerman berhasil menjadi juara Piala Dunia U-17 2023 setelah mengalahkan Timnas Prancis.
Kiper Timnas Jerman Konstantin Heide meluapkan kegembiraannya setelah menepis tendangan penalti pesepak bola Timnas Prancis pada pertandingan babak final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/12/2023).

 

Timnas Jerman berhasil menjadi juara Piala Dunia U-17 2023 setelah mengalahkan Timnas Prancis melalui drama adu penalti dengan skor akhir 4-3, dimana sebelumnya kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

