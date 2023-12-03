Sahabat Ganjar se-Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di The Allabun Resto & Glamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (2/12/2023). Ratusan relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat, seniman, hingga influencer lokal.

Salah satu sorot pembahasan utama dalam rapat ini yaitu pengenalan relawan baru yaitu Sahabat Ganjar-Mahfud yang akan menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan dari masyarakat di Jawa Tengah. Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Tengah, Mamo, mengatakan, "Dengan wadah baru yaitu Sahabat Ganjar-Mahfud, kita berharap bahwa para relawan dapat bekerja dengan profesional sesuai jobdesk yang telah kita tentukan dalam rapat ini. Saya juga berharap bahwa Jawa Tengah akan menjadi poros utama dalam menyumbang suara dukungan kepada pak Ganjar dan pak Mahfud di pilpres 2024," ungkap Mamo.

Rapat ini juga terdapat workshop politik yang dibawakan langsung oleh Yohanes Budi Wibawa selaku TPD Ganjar-Mahfud DIY dan Penasihat Politik Ganjar Pranowo yakni Warsito Ellewin.

Warsito dalam kesempatannya menuturkan bahwa “Rakerda ini untuk menyamakan secara internal kemudian menyamakan langkah Sahabat Ganjar-Mahfud dengan organ relawan dengan TPN dan TPNG yang lain. Jadi ini merupakan pertemuan yang sangat strategis sehingga langkah kami lebih efektif dan efisien dalam pemenangan Ganjar-Mahfud,” pungkas Warsito.

Warsito juga menyampaikan harapannya bahwa Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD memiliki potensi kemenangan di pilpres 2024 serta membawa perubahan baru bagi Indonesia dengan program-program unggulannya.

Melalui Rakerda ini, seluruh relawan Sahabat Ganjar-Mahfud akan bekerja penuh dengan dedikasi, profesional, dan kreatif tanpa provokatif dalam menghantarkan dwi-tunggal tersebut menjadi pemimpin bangsa.