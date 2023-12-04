KawanJuangGP, gerakan sosial yang didukung oleh masyarakat dari berbagai lapisan menggelar acara "Ganjar-Mahfud Peduli Kesehatan" di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (3/12/2023). Aksi ini menunjukkan kepekaan dan perhatian besar dari dua tokoh nasional, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, terhadap kesehatan masyarakat.

Pada kegiatan ini, ratusan warga Kabupaten Bandung memanfaatkan kesempatan untuk menjalani cek kesehatan gratis yang disediakan oleh KawanJuangGP. Dengan tajuk "Ganjar-Mahfud Peduli Kesehatan," kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pemeriksaan kesehatan semata, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan dan kepedulian.

Koordinator KawanJuangGP, Beni Kurniadi, menyampaikan, "Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang memberikan dukungan dan perhatian kepada masyarakat. KawanJuangGP selalu berkomitmen untuk berada di sisi masyarakat, bersama-sama membangun negeri ini,” ucap Beni.

Cek kesehatan kali ini menyediakan cek gula darah, tekanan darah, kolestrol, rekomendasi obat-obatan, hingga konsultasi pola hidup sehat. KawanJuangGP juga menghadirkan nakes seperti dokter, perawat, dan tenaga puskesmas untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat.

Sejumlah warga sekitar juga memberikan dukungan penuh terhadap potensi duet Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden 2024. Ahmad Rifai, seorang warga yang mengikuti kegiatan ini, mengungkapkan, "Saya yakin Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang tepat untuk memimpin negeri ini. Mereka memiliki track record yang mumpuni dan peduli terhadap rakyat kecil seperti kami,” ujar Rifai.

Dengan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat Kabupaten Bandung, acara ini tidak hanya menjadi langkah besar dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan, tetapi juga menandai kehadiran KawanJuangGP sebagai agen perubahan sosial yang memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Semangat "Ganjar-Mahfud Peduli Kesehatan" diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi gerakan serupa di seluruh pelosok negeri.

(MPI)