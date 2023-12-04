...

Pesawat Lion Air Alami Gangguan Mesin di Ternate

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 22:38 WIB
Pesawat Lion Air tujuan Makassar yang batal terbang terparkir di Bandara Sultan Babullah Ternate.
Pesawat Lion Air tujuan Makassar yang batal terbang terparkir di Bandara Sultan Babullah Ternate.
Pekerja melintas di dekat pesawat Lion Air tujuan Makassar yang batal terbang saat diparkir di Bandara Sultan Babullah Ternate, Kota Ternate Maluku Utara, Senin (4/12/2023).

 

Pesawat jenis Boeing 737-800 PK-LPO yang seharusnya berangkat ke Makassar pada pukul 12.00 WIT tersebut membatalkan penerbangan yang diduga mengalami gangguan mesin sehingga seluruh penumpang keberangkatan tertunda hingga enam jam dan akhirnya dialihkan ke penerbangan lain.

 

ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

