Pekerja melintas di dekat pesawat Lion Air tujuan Makassar yang batal terbang saat diparkir di Bandara Sultan Babullah Ternate, Kota Ternate Maluku Utara, Senin (4/12/2023).

Pesawat jenis Boeing 737-800 PK-LPO yang seharusnya berangkat ke Makassar pada pukul 12.00 WIT tersebut membatalkan penerbangan yang diduga mengalami gangguan mesin sehingga seluruh penumpang keberangkatan tertunda hingga enam jam dan akhirnya dialihkan ke penerbangan lain.

ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)