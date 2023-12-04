Pemain Liverpool Wataru Endo selebrasi usai mencetak gol ke gawang Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (3/12/2023).

Liverpool nyaris kalah karena sempat tertinggal 2-3 di menit 80. Namun, tim asuhan Jurgen Klopp itu mampu bangkit dan mencetak dua gol lewat aksi Wataru Endo (87’) dan Trent Alexander-Arnold (88’).

Sebelumnya dua gol Liverpool dipersembahkan oleh gol bunuh diri Bernd Leno (20’) dan Alexis Mac Allister (38’). Kini berkat kemenangan itu, Liverpool terus menjaga posisi kedua dengan 31 poin, sementara Fulham tertahan di posisi 14 dengan 15 angka.

(Reuters)