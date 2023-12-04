Pesepak bola Radja Nainggolan (tengah) bersama Direktur Utama Bhayangkara Presisi Indonesia FC Agus Rumekso Carel (kanan) dan Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara Presisi Indonesia FC Sumardji (kiri) menunjukkan seragam Bhayangkara Presisi Indonesia FC saat konferensi pers di Ruang Press Conference Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Pemain berkebangsaan Belgia tersebut resmi diperkenalkan sebagai pemain Bhayangkara Presisi Indonesia FC yang berlaga di Liga 1 dengan nilai kontrak sekitar Rp5 Miliar dengan masa kontrak hingga akhir musim Liga 1 2023.

ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/nym.

(Rifqi Raihan Firdaus/ANTARA FOTO)