Resmi Berseragam Bhayangkara FC Segini Nilai Kontrak Radja Nainggolan

Rifqi Raihan Firdaus/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 22:30 WIB
Pesepak bola Radja Nainggolan menunjukkan seragam Bhayangkara Presisi Indonesia FC saat konferensi pers.
Pesepak bola Radja Nainggolan menunjukkan seragam Bhayangkara Presisi Indonesia FC saat konferensi pers.
Pesepak bola Radja Nainggolan (tengah) bersama Direktur Utama Bhayangkara Presisi Indonesia FC Agus Rumekso Carel (kanan) dan Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara Presisi Indonesia FC Sumardji (kiri) menunjukkan seragam Bhayangkara Presisi Indonesia FC saat konferensi pers di Ruang Press Conference Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).

 

Pemain berkebangsaan Belgia tersebut resmi diperkenalkan sebagai pemain Bhayangkara Presisi Indonesia FC yang berlaga di Liga 1 dengan nilai kontrak sekitar Rp5 Miliar dengan masa kontrak hingga akhir musim Liga 1 2023.

 

ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/nym.

(Rifqi Raihan Firdaus/ANTARA FOTO)

