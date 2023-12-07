Warga menggunakan masker saat beraktivitas di Kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (7/12/2023).Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat kembali disiplin memakai masker menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia serta ditemukannya kasus mycoplasma pneumonia di DKI Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian COVID-19 bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0.06 persen dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Sementara itu, untuk nasus COVID-19 di DKI Jakarta juga terpantau ikut meningkat. Dalam sepekan terakhir kenaikan dilaporkan mencapai lebih dari 30 persen.

(Arif Julianto/okezone)