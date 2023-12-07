...

Kasus COVID-19 Meningkat, Kemenkes Imbau Masyarakat Kembali Gunakan Masker

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 20:50 WIB
Warga menggunakan masker saat beraktivitas di Kawasan Thamrin, Jakarta.
Warga menggunakan masker saat beraktivitas di Kawasan Thamrin, Jakarta.
Warga menggunakan masker saat beraktivitas di Kawasan Thamrin, Jakarta.
A A A

Warga menggunakan masker saat beraktivitas di Kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (7/12/2023).Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat kembali disiplin memakai masker menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia serta ditemukannya kasus mycoplasma pneumonia di DKI Jakarta.

 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian COVID-19 bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0.06 persen dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

 

Sementara itu, untuk nasus COVID-19 di DKI Jakarta juga terpantau ikut meningkat. Dalam sepekan terakhir kenaikan dilaporkan mencapai lebih dari 30 persen.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Bantuan Kemanusiaan Rp16,2 Miliar Dukung Pemulihan Bencana di Sumatera dan Aceh

Bantuan Kemanusiaan Rp16,2 Miliar Dukung Pemulihan Bencana di Sumatera dan Aceh

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

Cari Berita Lain Di Sini