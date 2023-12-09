BUKITTINGGI - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno meyakini PPP dapat meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 di Sumatera Barat.

Termasuk kemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang merupakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi PPP-PDIP dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno setelah lari pagi dan senam bersama para ibu di Tugu Pahlawan Tak Dikenal, Bukittinggi, Sumatera Barat pada Sabtu (9/12/2023).

"Saya tadi sudah keliling, saya hitungin baliho satu-satu dari PPP. Harapan masyarakat bahwa ekonominya meningkat dan PPP hadir dengan optimisme," ungkap Sandiaga Uno.

Dalam Pemilu 2019, PPP diungkapkannya hanya mendapatkan dua kursi DPR RI.

Pencapaian itu kini dilipatgandakan menjadi delapan kursi di DPRD Provinsi, 75 kursi di DPRD Kabupaten/Kota dan empat kursi di DPR RI.

"Saya lihat sebaran peluangnya cukup positif dan saya optimis PPP bukan hanya menambah jumlah kursi di sini," ungkap Sandiaga Uno.

"Karena kita dekat dengan masyarakat, membantu ekonomi rakyat dan tentunya berjuang untuk kemasyalahatan umat, tapi kita menerapkan politik amar maruf nahi munkar, di mana kita dorong ini sebagai kegiatan yang penuh keistiqomahan untuk membantu masyarakat, itu yang PPP akan fokus di Sumatera Barat," bebernya.

Hal senada disampaikan Sandiaga Uno terkait pemenangan Ganjar-Mahfud MD di Sumatera Barat.

Dirinya akan menerapkan strategi linier, sehingga masyarakat Sumatera Barat tersentuh hati dan pikirannya atas gagasan yang dimiliki Ganjar-Mahfud MD.

"Jadi kita mengerti bahwa di sini perjuangan kita harus lebih kuat. Oleh karena itu saya yang jauh lebih dikenal di sini oleh masyarakat di Bukittinggi, kita melakukan kampanye linear," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi bagaimana PPP bisa juga mengkontribusikan suaranya untuk kemenangan Ganjar-Mahfud dengan strategi Harga Murah, Kerja Mudah, Pendapatan Bertambah, Hidup Berkah dan Pilih Ka'bah," jelasnya.

