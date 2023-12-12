Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Ganjar ingin sat-set memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia.

Ganjar mengatakan dia telah mendengar masukan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat berkampanye di Sabang, Aceh.

“Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana ada juga guru agama di sana, kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul.”

“Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan,” katanya.