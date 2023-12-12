...

Ganjar Pranowo Ingin Sat-Set Lebih Perhatikan Nasib Guru

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 20:38 WIB
Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama.
Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama.
Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama.
Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama.
Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama.
A A A

Calon Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pemaparan saat debat pertama di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Ganjar ingin sat-set memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia. 

Ganjar mengatakan dia telah mendengar masukan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat berkampanye di Sabang, Aceh.

“Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana ada juga guru agama di sana, kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul.”

 

“Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan,” katanya.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini