Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi pembicara dalam acara dialog kebangssan relawan Father for Gama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang se-Jabodetabek di Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, masyarakat Indonesia butuh pemimpin yang mampu membawa Indonesia Emas 2045. Pemimpin tersebut harus dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi hari-hari ini.

Menurutnya, Indonesia harus menjadi 5 negara besar dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tidak kurang dari 6 persen per tahunnya.

Hal tersebut bisa diwujudkan bila ketimpangan sosial dapat diatasi, lapangan pekerjaan diperluas, hingga memperbaiki masalah pendidikan.

Karena itu, HT mengatakan, pemimpin Indonesia ke depan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

