Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan lawatannya di Banten, Rabu (13/12/2023). Usai orasi kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Mahfud menuju ke Lebak, Banten.

Di sini, Mahfud menghadiri pengukuhan Gapura Nusantara Banten, dan Tasyakuran Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Desa Warunggunung, Lebak, Banten.

Dalam kesempatan ini, Mahfud diangkat sebagai Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten. Mahfud diberi peci warna merah dan dipakaikan baju pangsi warna hijau milik salah satu perguruan jawara.

Selain itu, Mahfud mendapat surban dan golok. Ini sebagai simbol bahwa Mahfud menjadi bagian dari warga jawara Banten.

Dikatakan Mahfud, filosofi Jawara adalah membela kebenaran dengan segala keberanian. Mahfud pun menyebut, saat ini dia dan Ganjar tengah berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

"Saya berharap para jawara, saudara-saudara semua menemani dan menyertai perjuangan saya menegakkan kebenaran bersama Mas Ganjar," harap Mahfud di depan puluhan kelompok perguruan jawara banten ini

Namun demikian, Mahfud siap menerima kritik dan bersedia kena sanksi jika ia melanggar nilai dan prinsip yang dianut.

"Saya minta, awasi saya. Silakan dikiritik dan dijatuhi sanksi apabila saya melanggar prinsip dan nilai-nilai dalam perguruan dan paguyuban ini," pintanya.

Pembina Relawan Gapura Nusantara, Marsekal TNI Purn Agus Supriatna menyebut, pihaknya akan kerja keras memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Kami ada 22 perguruan jawara di Banten. Siap menangkan Ganjar-Mahfud di seluruh wilayah. Datang di setiap daerah. Ajak lima orang, ajak lagi dua orang. Mari menang terhormat bersama rakyat. Berjuang dengan sat set. Semoga diridhai Allah perjuangan dan niat baik kita," ajaknya.

Dalam kesempatan ini, ada momen unik. Tiba-tiba hadir sosok mirip Ganjar Pranowo. Sosok berambut putih dan berperawakan persis Capres nomor urut 3 bikin kaget ratusan warga yang hadir. Mahfud pun tertawa saat Ganjar KW ini mendatangi dan menyalaminya.

(MPI)