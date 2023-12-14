Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo memberikan pembekalan untuk para peserta Grand Final POBSI Cup Pelajar - Mahasiswa 2023 di Jakarta, Kamis (14/12/2024).

Event puncak dari Seri ke I - Seri ke IV yang telah dilaksanakan di 4 kota di Pulau Jawa. Seri I Yogyakarta, Seri II Malang, Seri III Bandung dan Seri IV Jakarta dan telah meloloskan 4 (empat) peserta terbaik di setiap Seri nya menuju Grand Final. Grand Final POBSI Cup Pelajar - Mahasiswa akan diadakan selama 3 hari dari tanggal 14-16 Desember 2023 di Labewa Cue Sports, Tangerang.

(Aziz Indra)