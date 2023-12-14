...

Penyanyi Muda Bagas Ran Hadirkan Single 'With You'

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 15:33 WIB
Penyanyi Muda Bagas Ran berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul With You
Penyanyi Muda Bagas Ran berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul With You dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Rabu (13/12/2023). Bagas Ran, yang akrab disapa Bagas, selalu menunjukkan kreativitasnya dalam karirnya, termasuk dalam menulis lagu dan bahkan berperan dalam sebuah film. Bagas sangat dekat dengan para penggemarnya, yang dikenal dengan sebutan "Bagaslovers," yang setia mendukungnya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bagas Ran merilis karya terbarunya, "With You," pada bulan September tahun ini.

Lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita. Pria ini merasa nyaman ketika berbicara atau berjalan bersama wanita tersebut. Meskipun telah bertemu banyak wanita sebelumnya, kali ini terasa sangat berbeda. Pria ini yakin bahwa wanita ini adalah yang selama ini dia cari, dan dia berusaha untuk meraih hati wanita tersebut.

(Arif Julianto/okezone)

