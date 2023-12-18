...

Orang Tua Korban Erupsi Gunung Marapi Menangis Histeris saat Menghadiri Prosesi Wisuda Anaknya

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 14:50 WIB
Orangtua korban erupsi Gunung Marapi menangis saat prosesi wisuda.
Orangtua korban erupsi Gunung Marapi menangis saat prosesi wisuda di kampus Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023).

Orangtua korban atas nama Siska Afriani dan Frengki Candra Kusuma menghadiri prosesi wisuda mewakili anak mereka yang menjadi korban erupsi pada Minggu (3/12/2023), sekaligus dihadiri orangtua korban lainnya Reyhani Zahra Fadli dan Liarni yang merupakan mahasiswi UNP dan penyerahan santunan dari BKSDA Sumbar sebesar Rp10 juta per orang.

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

