Orangtua korban erupsi Gunung Marapi menangis saat prosesi wisuda di kampus Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023).

Orangtua korban atas nama Siska Afriani dan Frengki Candra Kusuma menghadiri prosesi wisuda mewakili anak mereka yang menjadi korban erupsi pada Minggu (3/12/2023), sekaligus dihadiri orangtua korban lainnya Reyhani Zahra Fadli dan Liarni yang merupakan mahasiswi UNP dan penyerahan santunan dari BKSDA Sumbar sebesar Rp10 juta per orang.

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)