Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia Senin (18/13/2023).

Hary berpesan kepada kader dan Pengurus dibawah kepemimpinan Ketua DPLN Partai Perindo wilayah Malaysia Muhammad Tohong Hasibuan agar memperkuat keberadaan Partai Perindo di Malaysia.

Pada kesempatan itu Hary juga memaparkan Kelebihan-kelebihan Capres RI dan Cawapres RI Ganjar Pranowo-Prof Dr KH Mahfud MD yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045

Seluruh kader harus bergerak militan agar visi misi Partai Perindo bisa disampaikan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Perjuangan Partai Perindo untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengokohkan persatuan Indonesia.

(Aziz Indra)