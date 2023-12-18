...

Hary Tanoesoedibjo Bertemu Pengurus Partai Perindo Perwakilan Luar Negeri Malaysia

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 19:42 WIB
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia.
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia.
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia.
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia.
A A A

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bertemu Pengurus Pengurus dan Kader Partai Perindo Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia Senin (18/13/2023).

 

Hary berpesan kepada kader dan Pengurus dibawah kepemimpinan Ketua DPLN Partai Perindo wilayah Malaysia Muhammad Tohong Hasibuan agar memperkuat keberadaan Partai Perindo di Malaysia. 

 

Pada kesempatan itu Hary juga memaparkan Kelebihan-kelebihan  Capres RI dan Cawapres RI Ganjar Pranowo-Prof Dr KH Mahfud MD yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045

 

Seluruh kader harus bergerak militan agar visi misi Partai Perindo bisa disampaikan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Perjuangan Partai Perindo untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengokohkan persatuan Indonesia.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cari Berita Lain Di Sini