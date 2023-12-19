...

Arahan Hary Tanoesoedibjo dalam Town Hall Meeting iNews Media Group

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 15:31 WIB
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dalam iNews Media Group.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dalam iNews Media Group Forum yang dihadiri jajaran unsur pimpinan iNews Media Group dan manajemen MNC Media & Entertainment yang diselenggarakan di MCH iNews Tower Jakarta, Selasa ( 19/12/2023). Townhall meeting penting untuk memperkuat kesatuan didalam redaksi agar makin solid, tajam dan satu tujuan, yaitu pemberitaan yang akurat, cepat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku ujar HT.

