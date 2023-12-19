Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dalam iNews Media Group Forum yang dihadiri jajaran unsur pimpinan iNews Media Group dan manajemen MNC Media & Entertainment yang diselenggarakan di MCH iNews Tower Jakarta, Selasa ( 19/12/2023). Townhall meeting penting untuk memperkuat kesatuan didalam redaksi agar makin solid, tajam dan satu tujuan, yaitu pemberitaan yang akurat, cepat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku ujar HT.

(Aziz Indra)