TRENGGALEK - Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Jawa Timur sejak Sabtu (16/12/2023). Sejumlah kegiatan dilakukan, salah satunya silaturahmi ke tokoh agama.

Hingga Senin (18/12/2023), Atikoh sudah sowan ke dua pondok pesantren di dua daerah. Pertama, Atikoh menyambangi Pondok Pesantren Nurul Qur'an, Ponorogo. Atikoh bertemu KH Solekhan.

Terpantau Atikoh didampingi Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Budi Sulistyono, Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan Sugiri Sancoko, Ketua DPC PDI perjuangan Ponorogo Bambang Yuwono.

Atikoh sendiri lebih banyak berbincang dengan istri KH Solekhan. Usai perjumpaan, Atikoh mengaku obrolannya berbincang tentang perkembangan pendidikan di pesantren ke depannya.

"Agar para santri juga bisa berdaya dan bisa mengisi pembangunan negara," ujar Atikoh.

Selain Ponpes Nurul Qur'an Ponorogo, Atikoh juga menyambangi Ponpes Qomarul Hidayah, Trenggalek. Masuk lingkungan ponpes disambut hadroh, Atikoh telah dinantikan oleh Nyai Hj Zumrotun Nasihah, pengasuh ponpes tersebut.

"Assalamualaikum Bu Nyai, sehat nggih," ucap Atikoh menyapa Nyai Zumrotun.

Atikoh dikalungi syal warna merah muda oleh Ketua PC Muslimat NU Trenggalek itu. Keduanya lantas bergandengan tangan dan duduk bersama di kursi yang telah disiapkan di samping panggung. Tampak Novita Hardini mendampingi.

Di sana, Atikoh didapuk untuk memberikan sambutan di depan ratusan jamaah muslimat setempat. Termasuk pula para santri. Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar pun menyampaikan sejumlah visi misi Ganjar-Mahfud yang terkait dengan ponpes.

"Sekarang ini undang-undangnya kan sudah ada, tinggal inplementasinya. Insya Allah, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan selalu bersama dengan pesantren," tandas Atikoh.

Selama berada di Jawa Timur, selain bertemu tokoh agama Atikoh mengikuti sejumlah kegiatan lain. Di antaranya kampanye simpatik, istighosah, hingga menyapa masyarakat.

(MPI)