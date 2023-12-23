Sidoarjo - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama dengan Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Jatim I dan Caleg-Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Perindo meninjau bazar murah dan cek kesehatan gratis di Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

Dapil Jatim I, juga merupakan Dapil dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Hary menjamin caleg-caleg Partai Perindo yang dipilih oleh rakyat Sidoarjo akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo dan kesejahteraan rakyat kecil.

(Aziz Indra)