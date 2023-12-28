KLATEN - Ada momen menarik saat Ganjar Pranowo selesai berdialog dengan anak muda di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023). Seorang pengamen jalanan bernama Plompong, mempersembahkan lagu buat Capres 2024 nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, dengan alat musik unik terbuat dari kayu dan bambu.

Musisi yang berpenampilan mirip Gombloh itu melantunkan lagu berbahasa Jawa ciptaannya di hadapan Ganjar. Ini syairnya :

Ora iso milih liyane / ning atiku mung kowe / kui calon presidenku / Ganjar Pranowo asmane / Ojo bingung rono-rene / pilih Bapak Ganjar wae / Bekerja tidak korupsi / untuk rakyat Indonesia / Pak Ganjar paling oke / dan ganteng berwibawa / bekerja tidak korupsi / untuk rakyat Indonesia / Pak Ganjar wae / ojo bingung milihe / Rakyatnya kudu menangkan bapak Ganjar. / Yuk kita dukung Ganjar-Mahfud / Pak Ganjar siap jadi Presiden RI

Wajah Ganjar terlihat semringah mendengarkan syair itu dinyanyikan. Kemudian mengapresiasi dengan tepuk tangan. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun memenuhi permintaan berswafoto bareng Plompong.

Menurut Plompong, dirinya sudah mengidolakan Ganjar sejak lama, sebelum resmi dicalonkan presiden RI 2024. Bahkan, lagunya itu dibuat saat politikus berambut putih itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Lagu buat Pak Ganjar ada enam. Itu saya buat sebelum beliau dicalonkan presiden," katanya.

Proses kreatif membuat lagu tersebut, paparnya, terinspirasi Ganjar sebagai sosok pekerja keras, sopan santun, tidak korupsi dan bisa bergaul akrab dengan masyarakat.

"Pak Ganjar sopan, santun, tapi tak canggung bergaul dengan semua lapisan masyarakat, mudah akrab," ungkapnya.

Lagu-lagu tentang Ganjar yang diciptakannya itu, biasanya dia tampilkan di acara-acara seni terutama di Klaten.

"Saya kan pengamen jalanan kadang ikut main dalang-dalang, campur sari, dangdut dan apa aja lah," pungkasnya.