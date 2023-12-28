...

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Peringatan Natal Nasional du Gereja Bethany Nginden

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 14:57 WIB
Hary Tanoesoedibjo bersalaman dengan Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo Menghadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). 

 

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023 mengatakan Perayaan Natal Nasional 2023 menghadirkan keberagaman budaya Indonesia. 

 

Perayaan Natal Nasional 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam yang juga Cawapres RI Prof Dr Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno dan Sejumlah Menteri Kabinet.

(Aziz Indra)

