Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo Menghadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023 mengatakan Perayaan Natal Nasional 2023 menghadirkan keberagaman budaya Indonesia.

Perayaan Natal Nasional 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam yang juga Cawapres RI Prof Dr Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno dan Sejumlah Menteri Kabinet.

(Aziz Indra)