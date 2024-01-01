...

Atraksi Formasi Drone Meriahkan Malam Tahun Baru di Bundaran HI

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 09:01 WIB
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
Atraksi formasi drone dan video mapping mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI .
A A A

Atraksi formasi drone dan 'video mapping' mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/1/2024). Selain atraksi formasi drone, perayaan Tahun baru 2024 yang dihadiri ribuan warga di lokasi tersebut juga diwarnai atraksi 'water mist', 'video mapping', serta kembang api.

 

Warga merayakan malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (31/12/2023). Bundaran HI menjadi salah satu pusat perayaan Tahun Baru 2024 di Jakarta yang dipenuhi warga.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini