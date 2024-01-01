Atraksi formasi drone dan 'video mapping' mewarnai malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/1/2024). Selain atraksi formasi drone, perayaan Tahun baru 2024 yang dihadiri ribuan warga di lokasi tersebut juga diwarnai atraksi 'water mist', 'video mapping', serta kembang api.

Warga merayakan malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (31/12/2023). Bundaran HI menjadi salah satu pusat perayaan Tahun Baru 2024 di Jakarta yang dipenuhi warga.

(Arif Julianto/okezone)