Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama calon presiden (capres) Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi dukungan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) di Jalan Satria Raya, Plombokan, Semarang, Senin (1/1/2024).

Turut Dihadiri Ketum DPP Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan Warren Tanoesoedibjo Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) Nusantara Memberikan Dukungan dan Mendeklarasikan Capres - Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai Pilihan Pada Pemilihan Presiden 2024.

(Aziz Indra)