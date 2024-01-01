...

Hary Tanoesoedibjo Bersama Ganjar Pranowo Tinjau Langsung Bazar Minyak Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 22:48 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Jalan Satria Raya, Plombokan, Semarang, Senin (1/1/2024).  HT dan Ganjar kompak menyaksikan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat tersebut. Keduanya berkeliling mengunjungi stan yang tersedia. 

 

Selain HT dan Ganjar, juga terlihat Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution.Sebagai informasi, selain bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, dalam acara ini juga akan dilakukan deklarasi dukungan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) Semarang untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024.

(Aziz Indra)

