Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri) memberikan sambutan saat peresmian enam jembatan di Jembatan Sungai Pemali, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). Presiden meresmikan enam jembatan yang berada di jalur Pantura Pulau Jawa yakni Jembatan Pedes di Brebes, Jembatan Kalibanger A di Kota Semarang, Jembatan Wonokerto 2A di Kabupaten Demak, Jembatan Juwana 1A di Kabupaten Pati dan Jembatan Pang 1A di Kabupaten Rembang dengan biaya konstruksi sebesar Rp292 miliar dengan total investasi senilai Rp705 miliar.

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa.

