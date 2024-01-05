Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kereta api yang mengalami kecelakaan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1/2024). Data dari Basarnas mencatat, sebanyak empat orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api yang melibatkan Kereta Api Lokal Bandung Raya dengan Kereta Api Turangga.

Berikut identitas korban tewas:

1. Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka (Commuter Line Bandung Raya) atas nama Julian Dwi Setiono;

2. Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka (Commuter Line Bandung Raya) atas nama Ponisan;

3. Pramugara KA Turangga atas nama Andrian;

4. Petugas PAM di Stasiun Cimekar atas nama Enjang Yudi.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)