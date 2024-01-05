...

Tabrakan Kereta, Pramugara KA Turangga Meningal Dunia

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 15:21 WIB
Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kereta api.
Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kereta api.
Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kereta api yang mengalami kecelakaan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1/2024). Data dari Basarnas mencatat, sebanyak empat orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api yang melibatkan Kereta Api Lokal Bandung Raya dengan Kereta Api Turangga. 

 

Berikut identitas korban tewas:

 

1. Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka (Commuter Line Bandung Raya) atas nama Julian Dwi Setiono;

 

2. Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang-Cicalengka (Commuter Line Bandung Raya) atas nama Ponisan;

 

3. Pramugara KA Turangga atas nama Andrian;

 

4. Petugas PAM di Stasiun Cimekar atas nama Enjang Yudi.

 

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

