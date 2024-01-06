Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Ira Miranti menggelar bazar murah minyak goreng kemasan dan cek kesehatan gratis di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Liliana yang maju dari Partai Perindo yang diketuai Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mengusung Ganjar-Mahfud mengatakan, kegiatan bazar murah untuk menyejahterakan rakyat. "Sesuai dengan tujuan Partai Perindo ya untuk kesejahteraan rakyat di mana kita tahu setiap terjun ke masyarakat kita mengusahakan masyarakat sejahtera tentunya.

(Arif Julianto/okezone)