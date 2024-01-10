Letupan api (flash fire) terjadi di area dispenser (mesin pompa BBM) SPBU Universitas Diponegoro (Undip) nomor 44.502.23, Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024). Beruntung Operator SPBU sigap menangani letupan api di area dispenser (mesin pompa BBM).

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengatakan, pada insiden tersebut tidak ada korban jiwa dan untuk alasan keselamatan operasional SPBU masih dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan.

“SPBU 44.502.23 semua kelistrikan di SPBU tersebut juga telah dimatikan untuk alasan keselamatan. Saat ini tim Pertamina Patra Niaga telah berada di lokasi kejadian untuk menginvestigasi penyebab flash fire tersebut,” katanya.

Dia mengatakan bahwa untuk pelayanan pengisian BBM di wilayah tersebut, masyarakat dapat mengisi BBM di SPBU 44.502.11, Jl. Ngesrep Timur, Tembalang, Semarang (sekitar 500 meter dari SPBU Undip). “Kami prihatin dengan insiden tersebut dan memohon maaf kepada konsumen atas ketidaknyamannya,” ujarnya.

