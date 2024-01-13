...

Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah di Melawai

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 18:35 WIB
Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga.
A A A

Caleg DPR Dapil Jakarta II dari Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 dari Partai Perindo, Rahmat Nurhadi menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga. Tak hanya itu, warga juga bisa mengecek kesehatan mereka di sana dengan gratis dan mendapatkan obat secara cuma-cuma.

 

Dengan adanya bazar murah ini, Liliana menyebutkan merupakan pelayanan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini