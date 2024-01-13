Caleg DPR Dapil Jakarta II dari Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 dari Partai Perindo, Rahmat Nurhadi menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus warga. Tak hanya itu, warga juga bisa mengecek kesehatan mereka di sana dengan gratis dan mendapatkan obat secara cuma-cuma.

Dengan adanya bazar murah ini, Liliana menyebutkan merupakan pelayanan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.