...

Perindo Gencarkan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo Harap Warga Sejahtera

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 18:57 WIB
Caleg DPR Dapil Jakarta II dari Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta VII Effendi Syahputra menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah beras serta minyak goreng di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

 

Liliana berharap dengan program ini masyarakat dapat sejahtera dan naik kelas. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu juga mempunyai program gerobak UMKM untuk masyarakat naik kelas.

(Arif Julianto/okezone)

