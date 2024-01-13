...

Ini Daftar 23 Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Dukung Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 19:28 WIB
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
A A A

Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan 'Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama Para Pensiunan Aparatur Negara se-Jatim’ di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri dan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Salah satunya adalah mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) era Prabowo Subianto, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji.

 

Berikut daftar Jenderal purnawirawan yang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud yakni Jenderal Pol Purn Surojo Bimantoro, Marsekal TNI Purn Agus Supriatna, Komjen Pol Purn Gatot Eddy Pramono, Irjen Pol Purn Ansyaad Mbai, Komjen Pol Purn Gregorius Gories Mere, Komjen Pol Purn Anang Iskandar, Laksamana Madya TNI Purn Agus Setiadji, Komjen Pol Purn Luki Hermawan, Irjen Pol Purn Erwin Tobing, Mayjen Mar Purn Prayitno Hadi, Mayjen TNI Purn Purwo Sudaryanto, Mayjen TNI Purn Echsan Sutadji, Laksda TNI Purn Suyono Thamrin, Irjen Pol Purn Juansih, Brigjen Mar Purn Naryono, Brigjen Pol Purn Supriyadi, Brigjen TNI Purn Ita Jayadi, Brigjen Pol Purn Sutardjo, Brigjen Pol Purn Putu Mahendra Jaya, Brigjen TNI Purn Drs. Winarto, Brigjen TNI Purn A.A.Ngurah Alit Np, Brigjen TNI Purn Sulistiyono dan Brigjen Pol Purn RB Sadarum.

 

 

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini