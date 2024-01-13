Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan 'Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama Para Pensiunan Aparatur Negara se-Jatim’ di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Sebanyak 23 purnawirawan jenderal TNI-Polri dan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Salah satunya adalah mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) era Prabowo Subianto, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji.

Berikut daftar Jenderal purnawirawan yang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud yakni Jenderal Pol Purn Surojo Bimantoro, Marsekal TNI Purn Agus Supriatna, Komjen Pol Purn Gatot Eddy Pramono, Irjen Pol Purn Ansyaad Mbai, Komjen Pol Purn Gregorius Gories Mere, Komjen Pol Purn Anang Iskandar, Laksamana Madya TNI Purn Agus Setiadji, Komjen Pol Purn Luki Hermawan, Irjen Pol Purn Erwin Tobing, Mayjen Mar Purn Prayitno Hadi, Mayjen TNI Purn Purwo Sudaryanto, Mayjen TNI Purn Echsan Sutadji, Laksda TNI Purn Suyono Thamrin, Irjen Pol Purn Juansih, Brigjen Mar Purn Naryono, Brigjen Pol Purn Supriyadi, Brigjen TNI Purn Ita Jayadi, Brigjen Pol Purn Sutardjo, Brigjen Pol Purn Putu Mahendra Jaya, Brigjen TNI Purn Drs. Winarto, Brigjen TNI Purn A.A.Ngurah Alit Np, Brigjen TNI Purn Sulistiyono dan Brigjen Pol Purn RB Sadarum.