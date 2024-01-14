Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman bertema 'Merawat Kebangsaan Menuju Indonesia Lebih Baik' di DBL Arena, Surabaya Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Dalam acara tersebut Ganjar menyampaikan lahirnya Indonesia bukan karena satu orang atau orang tertentu, namun semua kalangan.

Acara itu juga dihadiri oleh Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, Wakil Ketua TPN sekaligus Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan berbagai tokoh lintas agama lainnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)