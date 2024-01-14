...

Hary Tanoesoedibjo Dampingi Ganjar Hadiri Acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman di Surabaya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 10:02 WIB
Ganjar Pranowo menyambut para pendukungnya dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
Hary Tanoesoedibjo mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
Hary Tanoesoedibjo hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
Hary Tanoesoedibjo hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
Hary Tanoesoedibjo hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
Hary Tanoesoedibjo hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Iman bertema 'Merawat Kebangsaan Menuju Indonesia Lebih Baik' di DBL Arena, Surabaya Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

 

Dalam acara tersebut Ganjar menyampaikan lahirnya Indonesia bukan karena satu orang atau orang tertentu, namun semua kalangan.

 

Acara itu juga dihadiri oleh Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, Wakil Ketua TPN sekaligus Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan berbagai tokoh lintas agama lainnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Cari Berita Lain Di Sini