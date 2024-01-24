...

Presiden Jokowi Serahkan Alutsista Helikopter hingga Pesawat Super Hecules ke TNI

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 12:10 WIB
Presiden Jokowi saat kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kedua kanan), Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan), Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kedua kiri) saat kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)

