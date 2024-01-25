...

Selebrasi Fajar/Rian Kalahkan Ganda Malaysia di Daihatsu indonesia Masters

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 21:17 WIB
Fajar Alfian kiri dan Muhammad Rian Ardianto kanan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Malaysia.
Fajar Alfian kiri dan Muhammad Rian Ardianto kanan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Malaysia.
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan rekannya Muhammad Rian Ardianto (kanan) berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wun Tee pada babak kedua (16 besar) turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (25/1/2024). Fajar dan Rian menang dalam dua gim langsung, 21-18, 22-20 sekaligus memastikan diri lolos ke babak perempat final turnamen tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

