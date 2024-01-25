Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan rekannya Muhammad Rian Ardianto (kanan) berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wun Tee pada babak kedua (16 besar) turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (25/1/2024). Fajar dan Rian menang dalam dua gim langsung, 21-18, 22-20 sekaligus memastikan diri lolos ke babak perempat final turnamen tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)