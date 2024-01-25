...

Chief Talk Okezone Bersama Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 17:36 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat menjadi bintang tamu dalam acara Chief Talk Okezone.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti  saat menjadi bintang tamu dalam acara Chief Talk Okezone di iNews Tower, Jakarta.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menaikan iuran kesehatan peserta pada 2025. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara mumpuni.

 

Peningkatan iuran diperlukan mengingat adanya dinamika biaya kesehatan yang terus berkembang, seperti inflasi, kenaikan harga, adanya inovasi, dan teknologi medis. Keterlibatan BPJS Kesehatan dalam inovasi telah membuatnya menjadi rujukan bagi banyak negara.

 

Maka dari itu, dalam menghadapi penyesuaian iuran tahun 2025, Ghufron menegaskan pentingnya menyiapkan berbagai macam strategi. Tidak hanya menyiapkan satu strategi saja, tapi harus ada rencana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi.

(Heru Haryono)

